Сырский назвал "позорной историей" небоевые смерти в полку "Скала"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в 425-м отдельном штурмовом полку, где погибло 25 мужчин, "позорной историей", которой не должно быть в Вооруженных силах воюющей страны. Об этом Сырский заявил в интервью в телемарафоне, передает УНН.

Детали

"Это позорная история в том плане, что она вообще существует в Вооруженных силах воюющей страны, где военнослужащий должен погибать не в тылу точно, а должен готовиться к защите своего государства", — сказал Сырский.

По его словам, относительно издевательств и смертей военных "Скалы" уже велось расследование.

"Это происходило зимой. И когда эта информация появилась, у нас работали и ВСП, и военный омбудсмен. Мы с ним поддерживали взаимодействие, и детально комиссия разбирала эти случаи, и принимали меры. Именно по этому полку были возбуждены несколько уголовных дел, которые находятся в работе", — добавил Сырский.

Он заявил, что командование считало, что все "негативные явления" в полку — устранены. По его словам, командир полка доложил, что по всем нарушителям приняты меры, а люди, дискредитировавшие полк, были переведены в другие части.

Главком добавил, что когда материалы расследований были обнародованы в СМИ, в полк направили комплексную комиссию, в которую вошли офицеры Генштаба и ВСП. Возглавил комиссию заместитель начальника Генштаба генерал Шевченко.

"Определены конкретные задачи: разобраться по всем возможным местам, где это могло происходить; проверить все полигоны; проверить всех лиц, которые ранее совершали правонарушения; проверить, где они находятся реально. Относительно руководящего состава будет принято решение после работы комиссии", — отметил Сырский.

Напомним

Украинские СМИ сообщали, что с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" умерли по меньшей мере 26 человек. Речь идет о смертях не в результате боевых действий.

В то же время в полку заявили, что в материале СМИ затронут ряд серьезных вопросов, требующих тщательного изучения и проверки, но не соглашаются с обобщениями, которые сводят историю полка к отдельным трагическим случаям.

В среду, 24 июня, стало известно, что Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, относительно возможного насилия и превышения полномочий в штурмовом полку "Скала". Дело открыто по статье о превышении власти в условиях военного положения.

Мониторинговая группа Офиса Омбудсмена проверит возможные нарушения прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Командира 425-го отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого отстранили от выполнения обязанностей на время расследования.