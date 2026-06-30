Сырский назвал "позорной историей" небоевые смерти в полку "Скала"

$44.850.0151.170.04
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 7212 просмотра
Рожденные в укрытии: как функционирует бомбоубежище родильного домаPhoto
Эксклюзив
13:31 • 18140 просмотра
Уровень безработицы в Украине: условия выплат и как получить помощь
30 июня, 10:42 • 33992 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo
30 июня, 10:06 • 33893 просмотра
ЕС направил 3,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках 90-миллиардного кредита
30 июня, 08:14 • 31624 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
30 июня, 07:42 • 32165 просмотра
Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
30 июня, 06:33 • 29697 просмотра
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в ВенесуэлеVideo
30 июня, 03:55 • 25230 просмотра
Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
29 июня, 19:46 • 28056 просмотра
ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 33257 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
2.2м/с
50%
751мм
Популярные новости
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 27582 просмотра
В Киеве масштабное ДТП - столкнулись пять автомобилей, есть погибшая и пострадавшиеPhoto30 июня, 09:24 • 19423 просмотра
Китай "настойчиво" призвал россию и Украину возобновить переговоры30 июня, 09:37 • 19897 просмотра
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства30 июня, 11:28 • 21195 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованных в логистике врага мостов в оккупированном Крыму и на Запорожье30 июня, 11:37 • 11426 просмотра
публикации
Международное право - преимущество Украины, но произвольное толкование конвенций создает риски для государства30 июня, 11:28 • 21309 просмотра
Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?Photo30 июня, 10:42 • 33981 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto30 июня, 06:24 • 42505 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 51579 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 94402 просмотра
Актуальные люди
Александр Сырский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 27683 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 64314 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 79925 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 91012 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 127055 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Сырский назвал "позорной историей" небоевые смерти в полку "Скала"

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в 425-м полку, где погибло 25 военнослужащих, позорной. Он сообщил о расследовании и отстранении командира полка.

Сырский назвал "позорной историей" небоевые смерти в полку "Скала"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в 425-м отдельном штурмовом полку, где погибло 25 мужчин, "позорной историей", которой не должно быть в Вооруженных силах воюющей страны. Об этом Сырский заявил в интервью в телемарафоне, передает УНН.

Детали

"Это позорная история в том плане, что она вообще существует в Вооруженных силах воюющей страны, где военнослужащий должен погибать не в тылу точно, а должен готовиться к защите своего государства", — сказал Сырский.

По его словам, относительно издевательств и смертей военных "Скалы" уже велось расследование.

"Это происходило зимой. И когда эта информация появилась, у нас работали и ВСП, и военный омбудсмен. Мы с ним поддерживали взаимодействие, и детально комиссия разбирала эти случаи, и принимали меры. Именно по этому полку были возбуждены несколько уголовных дел, которые находятся в работе", — добавил Сырский.

Он заявил, что командование считало, что все "негативные явления" в полку — устранены. По его словам, командир полка доложил, что по всем нарушителям приняты меры, а люди, дискредитировавшие полк, были переведены в другие части.

Главком добавил, что когда материалы расследований были обнародованы в СМИ, в полк направили комплексную комиссию, в которую вошли офицеры Генштаба и ВСП. Возглавил комиссию заместитель начальника Генштаба генерал Шевченко.

"Определены конкретные задачи: разобраться по всем возможным местам, где это могло происходить; проверить все полигоны; проверить всех лиц, которые ранее совершали правонарушения; проверить, где они находятся реально. Относительно руководящего состава будет принято решение после работы комиссии", — отметил Сырский.

Напомним

Украинские СМИ сообщали, что с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" умерли по меньшей мере 26 человек. Речь идет о смертях не в результате боевых действий.

В то же время в полку заявили, что в материале СМИ затронут ряд серьезных вопросов, требующих тщательного изучения и проверки, но не соглашаются с обобщениями, которые сводят историю полка к отдельным трагическим случаям.

В среду, 24 июня, стало известно, что Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, относительно возможного насилия и превышения полномочий в штурмовом полку "Скала". Дело открыто по статье о превышении власти в условиях военного положения.

Мониторинговая группа Офиса Омбудсмена проверит возможные нарушения прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Командира 425-го отдельного штурмового полка "Скала" подполковника Юрия Гаркавого отстранили от выполнения обязанностей на время расследования.

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский