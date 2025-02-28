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Расписание встречи Зеленского и Трампа в Белом доме: чего ожидать

Киев • УНН

 • 34286 просмотра

Стало известно подробное расписание встречи президентов Украины и США в Белом доме. Главной целью визита является заключение соглашения по добыче полезных ископаемых.

Расписание встречи Зеленского и Трампа в Белом доме: чего ожидать

Стало известно расписание сегодняшней встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом информирует BBC, передает УНН.

Детали

Как стало известно изданию, повестка дня ожидается такая:

  • В 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву) Зеленский и Трамп встретятся в Белом доме - церемония отметит встречу двух мировых лидеров в фойе Западного крыла
  • Трамп и Зеленский продолжат обсуждение, ожидаются короткие заявления обоих мировых лидеров в Овальном кабинете
  • После рабочего обеда оба лидера будут отвечать на вопросы представителей СМИ с 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву).
  • Позже вечером, около 19:00 по местному времени (02:00 по киевскому времени), Зеленский встретится с представителями украинской общины, а затем вылетит в Великобританию накануне встречи со Стармером и лидерами ЕС в эти выходные.

Основной целью поездки является заключение соглашения по добыче полезных ископаемых, что стало темой активных переговоров последних недель.

Это будет замечательный проект развития экономики обеих стран: Трамп о соглашении об ископаемых с Украиной27.02.25, 23:26 • 24800 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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