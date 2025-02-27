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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Это будет замечательный проект развития экономики обеих стран: Трамп о соглашении об ископаемых с Украиной

Это будет замечательный проект развития экономики обеих стран: Трамп о соглашении об ископаемых с Украиной

Киев  •  УНН

 • 3176 просмотра

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Дональд Трамп заявил о предстоящем соглашении с Украиной по добыче редкоземельных ископаемых. По его словам, этот проект будет выгодным для экономик обеих стран.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение, подписанное с Украиной об ископаемых, будет замечательным проектом развития экономики обеих стран, передает УНН.

Детали

"Мы не можем это знать (когда будет подписано соглашение об ископаемых - ред.). Если говорить о редкоземельных ископаемых, в которых мы очень нуждаемся, то мы будем проводить существенную работу. Мы не знаем, что будет, возможно, когда копаешь там не будет ничего, но это будет прекрасно для Украины, потому что это замечательный проект развития экономики, хороший для обеих стран", - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что, по его убеждению, россия не будет осуществлять новое вторжение в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение.

Не думаю, что путин снова вторгнется - Трамп о мирном соглашении27.02.25, 21:23 • 8180 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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