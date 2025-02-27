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05:23 • 29516 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125807 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184693 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148952 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140043 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117954 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108366 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143999 перегляди

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Це буде чудовий проєкт розвитку економіки обох країн: Трамп щодо угоди про копалини з Україною

Київ • УНН

 • 24734 перегляди

Дональд Трамп заявив про майбутню угоду з Україною щодо видобутку рідкісноземельних копалин. За його словами, цей проєкт буде вигідним для економік обох країн.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода, підписана з Україною про копалини, буде чудовим проєктом розвитку економіки обох країн, передає УНН.

Деталі

"Ми не можемо це знати (коли буде підписана угода про копалини - ред.). Якщо говорити про рідкісноземельні копалини, яких ми дуже потребуємо, то ми будемо проводити суттєву роботу. Ми не знаємо, що буде, можливо, коли копаєш там не буде нічого, але це буде чудово для України, бо це чудовий проєкт розвитку економіки, гарний для обох країн", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що, на його переконання, росія не буде здійснювати нове вторгнення в Україну, якщо буде досягнута мирна угода.

Не думаю, що путін знову вторгнеться — Трамп про мирну угоду27.02.25, 21:23 • 20646 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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