Це буде чудовий проєкт розвитку економіки обох країн: Трамп щодо угоди про копалини з Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода, підписана з Україною про копалини, буде чудовим проєктом розвитку економіки обох країн, передає УНН.

Деталі

"Ми не можемо це знати (коли буде підписана угода про копалини - ред.). Якщо говорити про рідкісноземельні копалини, яких ми дуже потребуємо, то ми будемо проводити суттєву роботу. Ми не знаємо, що буде, можливо, коли копаєш там не буде нічого, але це буде чудово для України, бо це чудовий проєкт розвитку економіки, гарний для обох країн", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що, на його переконання, росія не буде здійснювати нове вторгнення в Україну, якщо буде досягнута мирна угода.

Не думаю, що путін знову вторгнеться — Трамп про мирну угоду