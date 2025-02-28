Розклад зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі: чого очікувати
Київ • УНН
Стало відомо детальний розклад зустрічі президентів України та США у Білому домі. Головною метою візиту є укладання угоди щодо видобутку корисних копалин.
Став відомий розклад сьогоднішньої зустрічі у Білому домі президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського. Про це інформує BBC, передає УНН.
Деталі
Як стало відомо виданню, порядок денний очікується такий:
- Об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) Зеленський і Трамп зустрінуться в Білому домі - церемонія відзначить зустріч двох світових лідерів у фойє Західного крила
- Трамп і Зеленський продовжать обговорення, очікуються короткі заяви обох світових лідерів в Овальному кабінеті
- Після робочого обіду обидва лідери будуть відповідати на запитання представників ЗМІ з 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом).
- Пізніше ввечері, близько 19:00 за місцевим часом (02:00 за київським часом), Зеленський зустрінеться з представниками української громади, а потім вилетить до Великої Британії напередодні зустрічі зі Стармером і лідерами ЄС цими вихідними.
Основною метою поїздки є укладання угоди щодо видобутку корисних копалин, що стало темою активних перемовин останніх тижнів.
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