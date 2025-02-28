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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37180 перегляди

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Розклад зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі: чого очікувати

Київ • УНН

 • 34291 перегляди

Стало відомо детальний розклад зустрічі президентів України та США у Білому домі. Головною метою візиту є укладання угоди щодо видобутку корисних копалин.

Розклад зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі: чого очікувати

Став відомий розклад сьогоднішньої зустрічі у Білому домі президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського. Про це інформує BBC, передає УНН.

Деталі

Як стало відомо виданню, порядок денний очікується такий:

  • Об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) Зеленський і Трамп зустрінуться в Білому домі - церемонія відзначить зустріч двох світових лідерів у фойє Західного крила
    • Трамп і Зеленський продовжать обговорення, очікуються короткі заяви обох світових лідерів в Овальному кабінеті
      • Після робочого обіду обидва лідери будуть відповідати на запитання представників ЗМІ з 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом).
        • Пізніше ввечері, близько 19:00 за місцевим часом (02:00 за київським часом), Зеленський зустрінеться з представниками української громади, а потім вилетить до Великої Британії напередодні зустрічі зі Стармером і лідерами ЄС цими вихідними.

          Основною метою поїздки є укладання угоди щодо видобутку корисних копалин, що стало темою активних перемовин останніх тижнів.

          Це буде чудовий проєкт розвитку економіки обох країн: Трамп щодо угоди про копалини з Україною27.02.25, 23:26 • 24802 перегляди

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

          Політика
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