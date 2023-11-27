"Расконсервированного" агента фсб задержали за шпионаж за ВСУ на севере Украины

Служба безопасности Украины задержала "расконсервированного" агента фсб, который шпионил за Силами обороны в Черниговской области, сообщили в понедельник в пресс-службе СБУ, пишет УНН.

Детали

Завербованный фсб во время временной оккупации 20-летний мужчина, которому дали оперативный псевдоним "Шут", более года находился в "режиме ожидания" на приграничной территории Черниговской области, сообщили в СБУ.

В октябре этого года на российского агента, по данным СБУ, вышел его "куратор" - кадровый сотрудник пограничного управления фсб по брянской области - и поставил ему разведзадания.

Для их выполнения, как сообщается, предатель ездил по региону на собственном автомобиле и снимал на камеру мобильного телефона места вероятного базирования Сил обороны.

"Прежде всего фигурант пытался установить точные координаты штабов ВСУ, которые привлечены к обороне северных рубежей Украины. Также его интересовали локации фортификационных сооружений и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников", - указали в СБУ.

По имеющимся данным, развединформация нужна была захватчикам для подготовки артиллерийских ударов по границе Украины и проведения диверсионных вылазок.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения очередного задания в районе возможного расположения одного из объектов Сил обороны.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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