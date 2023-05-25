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СБУ затримала агента фсб: готував підрив залізничної колії під Авдіївкою

СБУ затримала агента фсб: готував підрив залізничної колії під Авдіївкою

Київ • УНН

 • 481073 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Служба безпеки України затримала диверсанта фсб, який готував підрив ділянки залізничної колії під Авдіївкою. Про це йдеться на сторінці СБУ в Telegram, пише УНН.

Деталі

У результаті багатоетапної спецоперації, Служба безпеки України запобігла диверсії, яку готував російський агент, на залізничному об'єкті біля прифронтової території Донецької області на Авдіївському напрямку.

Під час операції було затримано агента федеральної служби безпеки (фсб), який готувався здійснити підрив ділянки залізничної колії на напрямку Авдіївка. План диверсії спрямовувався на порушення логістики ЗСУ, зокрема щодо забезпечення пальним та боєприпасами українських захисників.

"Для диверсії російський агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і замасковано встановити її поблизу лінії рухомого складу.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували злочинну діяльність і затримали його", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, поплічником агресора є працівник залізничної станції з міста Українськ, якого у березні поточного року фсб дистанційно залучила до негласної співпраці. Російські спецслужби знайшли його, коли він активно користувався забороненими соцмережами, де залишав коментарі на підтримку рашистів.

"Для вербування через інтернет фсб залучила свою інформаторку з тимчасово захопленої території Донеччини. Нею виявилась медпрацівниця російського окупаційного угруповання "Спарта". Надалі саме вона була "на зв’язку" з фігурантом", - повідомили в СБУ.

У вигляді "тестових завдань" злочинець передавав російським загарбникам локації Сил оборони на Авдіївському напрямку. Ворога також цікавили координати розташування підрозділів ЗСУ на території Покровського району.

Згодом російський агент фсб отримав завдання на проведення диверсії на залізниці. У злочинця вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності проти України.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", - сказали в СБУ.

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