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СБУ задержала агента фсб: готовил подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой

СБУ задержала агента фсб: готовил подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой

Киев • УНН

 • 481071 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Служба безопасности Украины задержала диверсанта фсб, который готовил подрыв участка железнодорожного пути под Авдеевкой. Об этом говорится на странице СБУ в Telegram, пишет УНН.

Детали

Во время операции был задержан агент федеральной службы безопасности (фсб), который готовился осуществить подрыв участка железнодорожного пути на направлении Авдеевка. План диверсии направлялся на нарушение логистики ВСУ, в частности по обеспечению горючим и боеприпасами украинских защитников.

"Для диверсии российский агент должен был забрать взрывчатку из заранее подготовленного тайника и замаскировано установить ее вблизи линии подвижного состава.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали преступную деятельность и задержали его", - говорится в сообщении.

По информации, пособником агрессора является работник железнодорожной станции из города Украинск, которого в марте текущего года фсб дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. Российские спецслужбы нашли его, когда он активно пользовался запрещенными соцсетями, где оставлял комментарии в поддержку рашистов.

"Для вербовки через интернет фсб привлекла свою информаторку с временно захваченной территории Донецкой области. Ею оказалась медработница российской оккупационной группировки "Спарта". В дальнейшем именно она была "на связи" с фигурантом", - сообщили в СБУ.

В виде "тестовых заданий" преступник передавал российским захватчикам локации Сил обороны на Авдеевском направлении. Врага также интересовали координаты расположения подразделений ВСУ на территории Покровского района.

Впоследствии российский агент фсб получил задание на проведение диверсии на железной дороге. У преступника изъяли мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение", - сказали в СБУ.

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