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Расходы на оборону ЕС выросли на 6%, но блоку все еще не хватает критически важных возможностей - Баррель

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 14:57  •  2553 просмотра

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Расходы ЕС на оборону выросли на 6% до 240 миллиардов евро в 2022 году, но не достигли целевого показателя в 2% ВВП; необходимо дополнительно 76 миллиардов евро. По словам Жозепа Борреля, ЕС не хватает критически важных возможностей и требует дальнейших инвестиций в свою оборонную промышленность.

Европейский Союз нарастил оборонные расходы в 2022 году на 6%, однако все еще не достиг цели в 2% ВВП и сталкивается с нехваткой критически важных возможностей, поэтому нужно больше инвестиций в европейскую оборонную промышленность. Об этом заявил в четверг Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представляя новый отчет с данными обороны блока, опубликованный для ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, пишет УНН.

Детали

По словам Борреля, отчет иллюстрирует наше положение и стоящие перед нами задачи. "Мы живем в режиме кризиса, но должны перейти к устойчивым стратегически определенным оборонным усилиям", - отметил он в соцсети Х.

Боррель сообщил, что в 2022 году расходы 27 государств-членов ЕС достигли 240 миллиардов евро, увеличившись на 6% по сравнению с 2021 годом и на 40% по сравнению с 2014 годом (+69 миллиардов евро). Инвестиции в новые возможности достигли 58 млрд евро (24% от общих расходов на оборону), что превышает контрольный показатель в 20%.

Однако общие расходы на оборону по-прежнему составляют около 1,5% ВВП. Чтобы достичь цели 2%, государствам-членам необходимо будет потратить дополнительно 76 млрд евро. ЕС все еще не хватает критически важных возможностей, и ему необходимо больше инвестировать в более сильную, устойчивую и инновационную европейскую оборонную промышленность

- подчеркнул Боррель.

Как сообщается в отчете, Швеция (+30,1%), Люксембург (+27,9%), Литва (27,6%), Испания (19,3%), Бельгия (14,8%) и Греция (13,3%) зафиксировали самый высокий прирост общих расходов на оборону среди 27 ЕС.

Наши вооруженные силы должны быть готовы к более сложной эпохе. Адаптация к этим новым реалиям прежде всего означает увеличение инвестиций в оборону. Рекордные 240 миллиардов евро подкрепляют приверженность государств-членов к укреплению европейской обороны. Однако у нас есть ключевые пробелы в возможностях, и мы продолжаем отставать от других глобальных игроков в расходах. Вот почему речь идет не только о том, чтобы тратить больше на оборону, но и о том, чтобы тратить лучше и вместе. Мы должны найти дополнительную ценность в нашей способности сотрудничать и использовать возможности для укрепления наших вооруженных сил посредством совместного планирования, совместных проектов и совместных закупок

- подытожил Боррель.

Напомним

Президент Европейского Совета Шарль Мишель указал на значительную военную помощь Украине со стороны ЕС и призвал к большей поддержке Киева и увеличению финансирования европейской оборонной промышленности. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Витрати на оборону ЄС зросли на 6%, але блоку все ще бракує критично важливих спроможностей - Боррель
EU defense spending up 6%, but bloc still lacks critical capabilities - Borrell
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Расходы на оборону ЕС выросли на 6%, но блоку все еще не хватает критически важных возможностей - Баррель

Расходы ЕС на оборону выросли на 6% до 240 миллиардов евро в 2022 году, но не достигли целевого показателя в 2% ВВП; необходимо дополнительно 76 миллиардов евро. По словам Жозепа Борреля, ЕС не хватает критически важных возможностей и требует дальнейших инвестиций в свою оборонную промышленность.

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