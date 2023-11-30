Расходы на оборону ЕС выросли на 6%, но блоку все еще не хватает критически важных возможностей - Баррель
Киев • УНН
Расходы ЕС на оборону выросли на 6% до 240 миллиардов евро в 2022 году, но не достигли целевого показателя в 2% ВВП; необходимо дополнительно 76 миллиардов евро. По словам Жозепа Борреля, ЕС не хватает критически важных возможностей и требует дальнейших инвестиций в свою оборонную промышленность.
Европейский Союз нарастил оборонные расходы в 2022 году на 6%, однако все еще не достиг цели в 2% ВВП и сталкивается с нехваткой критически важных возможностей, поэтому нужно больше инвестиций в европейскую оборонную промышленность. Об этом заявил в четверг Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представляя новый отчет с данными обороны блока, опубликованный для ежегодной конференции Европейского оборонного агентства, пишет УНН.
Детали
По словам Борреля, отчет иллюстрирует наше положение и стоящие перед нами задачи. "Мы живем в режиме кризиса, но должны перейти к устойчивым стратегически определенным оборонным усилиям", - отметил он в соцсети Х.
Боррель сообщил, что в 2022 году расходы 27 государств-членов ЕС достигли 240 миллиардов евро, увеличившись на 6% по сравнению с 2021 годом и на 40% по сравнению с 2014 годом (+69 миллиардов евро). Инвестиции в новые возможности достигли 58 млрд евро (24% от общих расходов на оборону), что превышает контрольный показатель в 20%.
Однако общие расходы на оборону по-прежнему составляют около 1,5% ВВП. Чтобы достичь цели 2%, государствам-членам необходимо будет потратить дополнительно 76 млрд евро. ЕС все еще не хватает критически важных возможностей, и ему необходимо больше инвестировать в более сильную, устойчивую и инновационную европейскую оборонную промышленность
Как сообщается в отчете, Швеция (+30,1%), Люксембург (+27,9%), Литва (27,6%), Испания (19,3%), Бельгия (14,8%) и Греция (13,3%) зафиксировали самый высокий прирост общих расходов на оборону среди 27 ЕС.
Наши вооруженные силы должны быть готовы к более сложной эпохе. Адаптация к этим новым реалиям прежде всего означает увеличение инвестиций в оборону. Рекордные 240 миллиардов евро подкрепляют приверженность государств-членов к укреплению европейской обороны. Однако у нас есть ключевые пробелы в возможностях, и мы продолжаем отставать от других глобальных игроков в расходах. Вот почему речь идет не только о том, чтобы тратить больше на оборону, но и о том, чтобы тратить лучше и вместе. Мы должны найти дополнительную ценность в нашей способности сотрудничать и использовать возможности для укрепления наших вооруженных сил посредством совместного планирования, совместных проектов и совместных закупок
Напомним
Президент Европейского Совета Шарль Мишель указал на значительную военную помощь Украине со стороны ЕС и призвал к большей поддержке Киева и увеличению финансирования европейской оборонной промышленности.
Расходы на оборону ЕС выросли на 6%, но блоку все еще не хватает критически важных возможностей - Баррель
Расходы ЕС на оборону выросли на 6% до 240 миллиардов евро в 2022 году, но не достигли целевого показателя в 2% ВВП; необходимо дополнительно 76 миллиардов евро. По словам Жозепа Борреля, ЕС не хватает критически важных возможностей и требует дальнейших инвестиций в свою оборонную промышленность.
Зарабатывали ежемесячно 300 тыс. грн на сбыте наркотиков: полиция задержала группу наркодельцов в столице
Полиция Киева задержала группу, которая продавала наркотики почтой и курьерами. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
Действующее законодательство выписано таким образом, что у акционеров практически нет законных инструментов защитить свои права в национальных судах. Юрист рассказал, почему так произошло, кому это выгодно, и есть ли возможность акционеров банков защитить то, что им принадлежит.
Украинская команда Monte победила в турнире ESL Challenger Jönköping по CS 2
Monte при поддержке FAVBET выиграли свой первый CS 2-ESL Challenger Jönköping 2023, заработав 50 000 долларов и заняв место в 19 сезоне ESL Pro League, а Виктор "sdy" Оруджев был назван MVP. Украинская команда также поднялась на седьмое место в рейтинге HLTV.
Омбудсман обсудил с главой Нацбанка вопрос блокировки оплаты медуслуг иностранных граждан
Украинский омбудсмен Любинец встретился с главой Национального банка, чтобы обсудить законодательные изменения, направленные на ослабление блокировок банковских переводов при оплате медицинских услуг иностранцами в Украине. Они направлены на обеспечение прав человека с помощью поправок к действующим банковским правилам.
россия не забирает своих военных: омбудсмен объяснил, почему нет обменов пленными
По словам украинского уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, многие захваченные в плен россияне желают вернуться домой, однако Россия не реагирует на их призывы и попытки Украины содействовать обмену.
Председатель Евросовета призвал к усилению поддержки Украины и финансированию оборонной промышленности Европы
Шарль Мишель, президент Европейского Совета, призывает к большей и ускоренной военной поддержке Украины и созданию реального оборонного союза ЕС с единым оборонным рынком.
Газовая компания Fluxys пополнила перечень международных спонсоров войны
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции добавило бельгийского газового оператора Fluxys в список спонсоров войны за содействие экспорту российского сжиженного газа. Fluxys получает доходы от перевалки на своем терминале в Зебрюгге, что является вкладом в военный бюджет россии, в том числе на финансирование военных активов, используемых против Украины.
Уже двое погибших из-за ракетного удара рф по Донецкой области: из-под завалов жилого дома достали еще одно тело
Два человека погибли в Донецкой области в результате российского ракетного удара; продолжаются поиски семьи, которая, возможно, оказалась в ловушке.
Best Marketing Team і три бронзи-результат МХП на Effie Awards Ukraine 2023
МХП получил четыре награды Effie Awards Ukraine 2023 за эффективность маркетинга, в том числе золото за лучшую маркетинговую команду в секторе FMCG. Кампании их брендов Scottish meat и Appetizing также получили три бронзы в категориях "продукты питания", "расширение ассортимента товаров/услуг" и "Маркетинг влияния".