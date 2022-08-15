Рашисты нанесли удары по Харькову: известно о двух раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Российские оккупанты в понедельник утром нанесли удары по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Внимание, жители Салтовского района, находитесь в укрытиях!" – написал Синегубов в Telegram.
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Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил в Telegram об обстреле Салтовского района. "Двое раненых. Снова рядом с остановкой общественного транспорта", - отметил мэр города.
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По Харькову и области из российского белгорода ночью выпустили более 10 ракет.