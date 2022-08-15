По Харкову та області з бєлгорода вночі випустили понад 10 ракет - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. По Харкову та Харківщині з російського бєлгорода вночі випустили понад 10 ракет, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Цієї ночі ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Близько 3 год ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського Бєлгорода. У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. Без постраждалих", - зазначив Синєгубов у Telegram.
Деталі
З його слів, попередньо, кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці.
Решта російських ракет до цілей не дісталися, зазначив голова ОВА.
Окрім того, протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 3 цивільних. У Богодухівському - жінку 83 років, в Ізюмському – 29-річного чоловіка. Жінка 48 років поранена в Чугуївському районі.
Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти.
"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії, ворог використовує реактивну та ствольну артилерію, танки, авіацію. Ворог намагався наступати в напрямку Тихоцьке-Долина, але відступив під вогнем наших захисників з втратами", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
З-під бєлгорода повідомляють про невдалий запуск ракети.