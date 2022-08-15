По Харькову и области из белгорода ночью выпустили более 10 ракет - глава ОВА

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"Этой ночью враг нанес интенсивные ракетные удары по Харькову и области. Около 3 часов ночи Штаб обороны зафиксировал пуск более 10 ракет из российского белгорода. В Харькове ракеты ударили по Слободскому району, повреждено здание предприятия. Без пострадавших", - отметил Синегубов в Telegram.

Детали

По его словам, предварительно, несколько ракет попали в Мерефе. Поврежден объект инфраструктуры и промышленное здание. Прилет еще 1 ракеты зафиксировали в Чугуеве. Детали еще выясняют правоохранители.

Остальные российские ракеты целей не достигли, отметил глава ОВА.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали артобстрелы Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов области.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализировали 3 гражданских. В Богодуховском – женщину 83 лет, в Изюмском – 29-летнего мужчину. Женщина 48 лет получила ранения в Чугуевском районе.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, промышленные объекты, объекты инфраструктуры. В Золочеве повреждено помещение учебного заведения.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия, враг использует реактивную и ствольную артиллерию, танки, авиацию. Враг пытался наступать в направлении Тихоцкое-Долина, но отступил под огнем наших защитников с потерями", - отметил глава ОВА.

Дополнение

Из-под белгорода сообщают о неудачном запуске ракеты.