Рашисти завдали ударів по Харкову: відомо про двох поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Російські окупанти у понеділок вранці завдали ударів по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Увага, жителі Салтівського району, перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов у Telegram.
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Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив у Telegram про обстріл Салтівського району. "Двоє поранених. Знову поряд із зупинкою громадського транспорту", - зазначив мер міста.
Доповнення
По Харкову та області з російського бєлгорода вночі випустили понад 10 ракет.