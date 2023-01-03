Рашисты за сутки трижды атаковали Николаевский район, — Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Оккупанты в течение 2 января трижды атаковали Николаевский район. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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"Вчера, 2 января, в 10:34, 11:18, 18:10 враг наносил удары по акватории и береговой зоне Очаковской общины. Пострадавших нет", — написал Ким.
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Обстрелы Украины в ночь на 3 января
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