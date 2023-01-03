Рашисты за сутки трижды атаковали Николаевский район, — Ким

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"Вчера, 2 января, в 10:34, 11:18, 18:10 враг наносил удары по акватории и береговой зоне Очаковской общины. Пострадавших нет", — написал Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Обстрелы Украины в ночь на 3 января

Краматорск в Донецкой области подвергся обстрелу со стороны русской армии. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко в своем Facebook. Он сообщил о ночном обстреле города.

Русская армия обстреляла Дружковку в Донецкой области. Там под обстрел попала ледовая арена. Об этом сообщает директор хоккейного клуба "Донбасс". Там пострадали два человека. Во вражеский огонь попало и село Яковлевка.

Председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко предупредил местных жителей о работе враждебных реактивных систем залпового огня.

Российская армия в ночь на 3 января обстреляла Днепропетровскую область. Более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую общину.