Окупанти увечері двічі обстріляли Донеччину: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Російська армія атакувала місто Дружківка у Донецькій області. Під ворожий вогонь потрапило й село Яковлівка. Внаслідок обстрілів постраждало дві людини. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко пише УНН.
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"Два ракетних удари. Одна ракета вдарила в самому місті Дружківка, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка", — йдеться у повідомленні.
Наслідки та деталі зʼясовуються.
Нагадаємо
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко попередив місцевих жителів про роботу ворожих реактивних систем залпового вогню.
До того ж про вибухи повідомляли й у Херсоні.