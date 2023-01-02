Окупанти увечері двічі обстріляли Донеччину: є поранені

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"Два ракетних удари. Одна ракета вдарила в самому місті Дружківка, відомо про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по селу Яковлівка", — йдеться у повідомленні.

Наслідки та деталі зʼясовуються.

Нагадаємо

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко попередив місцевих жителів про роботу ворожих реактивних систем залпового вогню.

До того ж про вибухи повідомляли й у Херсоні.