Оккупанты вечером дважды обстреляли Донбасс: есть раненые

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"Два ракетных удара. Одна ракета ударила в самом городе Дружковка, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка", — говорится в сообщении.

Последствия и детали выясняются.

Напомним

Председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко предупредил местных жителей о работе враждебных реактивных систем залпового огня.

К тому же, о взрывах сообщали и в Херсоне.