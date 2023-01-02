Оккупанты вечером дважды обстреляли Донбасс: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Российская армия атаковала город Дружковка в Донецкой области. Во вражеский огонь попала и деревня Яковлевка. В результате обстрелов пострадали два человека. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко пишет УНН.
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"Два ракетных удара. Одна ракета ударила в самом городе Дружковка, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по селу Яковловка", — говорится в сообщении.
Последствия и детали выясняются.
Напомним
Председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко предупредил местных жителей о работе враждебных реактивных систем залпового огня.
К тому же, о взрывах сообщали и в Херсоне.