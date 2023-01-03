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Рашисти за добу тричі атакували Миколаївський район, — Кім

Київ • УНН

 • 466256 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Окупанти протягом 2 січня тричі атакували Миколаївський район. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Рашисти за добу тричі атакували Миколаївський район, — Кім

Цитата

"Вчора, 2 січня, о 10:34, 11:18, 18:10 ворог завдавав ударів по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Постраждалих немає", — написав Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Обстріли України у ніч проти 3 січня

Краматорськ на Донеччині зазнав обстрілу з боку російської армії. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко у своєму Facebook. Він повідомив про нічний обстріл міста.

Російська армія обстріляла Дружківку у Донецькій області. Там під обстріл потрапила льодова арена. Про це повідомляє директор хокейного клубу "Донбас". Там постраждало двоє людей. Під ворожий вогонь потрапило й село Яковлівка.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко попередив місцевих жителів про роботу ворожих реактивних систем залпового вогню.

Російська армія у ніч проти 3 січня обстріляла Дніпропетровську область. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду.

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