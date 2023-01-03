Окупанти "Градами" та важкою артилерією обстріляли Нікопольщину

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"Не вщухають обстріли Нікопольщини. Двічі за ніч район зазнав атак російських «Ураганів» та важкої артилерії. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду", — написав Резніченко.

За його словами, рятувальники продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак.

Обійшлося без постраждалих.

Обстріли України у ніч проти 3 січня

Краматорськ на Донеччині зазнав обстрілу з боку російської армії. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко у своєму Facebook. Він повідомив про нічний обстріл міста.

Російська армія обстріляла Дружківку у Донецькій області. Там під обстріл потрапила льодова арена. Про це повідомляє директор хокейного клубу "Донбас". Там постраждало двоє людей. Під ворожий вогонь потрапило й село Яковлівка.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко попередив місцевих жителів про роботу ворожих реактивних систем залпового вогню.