Окупанти "Градами" та важкою артилерією обстріляли Нікопольщину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Російська армія у ніч проти 3 січня обстріляла Дніпропетровську область. Ворожі атаки зазнав Нікопольський район. Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Не вщухають обстріли Нікопольщини. Двічі за ніч район зазнав атак російських «Ураганів» та важкої артилерії. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду", — написав Резніченко.
За його словами, рятувальники продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак.
Обійшлося без постраждалих.
Обстріли України у ніч проти 3 січня
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