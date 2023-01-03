Окупанти "Градами" та важкою артилерією обстріляли Нікопольщину

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 43820 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 49663 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 68025 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 75086 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 85829 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 136579 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 67375 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 142427 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 103935 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68298 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.2м/с
34%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 87829 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 84857 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 10232 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 11694 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 12746 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 43818 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 136577 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 165723 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 142423 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 255195 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 85085 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 88045 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 40579 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 44107 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 58905 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Окупанти "Градами" та важкою артилерією обстріляли Нікопольщину

Київ • УНН

 • 413834 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Російська армія у ніч проти 3 січня обстріляла Дніпропетровську область. Ворожі атаки зазнав Нікопольський район. Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Окупанти "Градами" та важкою артилерією обстріляли Нікопольщину

Цитата

"Не вщухають обстріли Нікопольщини. Двічі за ніч район зазнав атак російських «Ураганів» та важкої артилерії. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду", — написав Резніченко.

За його словами, рятувальники продовжують обстеження уражених територій - з’ясовують наслідки атак.

Обійшлося без постраждалих.

Обстріли України у ніч проти 3 січня

Краматорськ на Донеччині зазнав обстрілу з боку російської армії. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко у своєму Facebook. Він повідомив про нічний обстріл міста.

Російська армія обстріляла Дружківку у Донецькій області. Там під обстріл потрапила льодова арена. Про це повідомляє директор хокейного клубу "Донбас". Там постраждало двоє людей. Під ворожий вогонь потрапило й село Яковлівка.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко попередив місцевих жителів про роботу ворожих реактивних систем залпового вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59