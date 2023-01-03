Оккупанты "Градами" и тяжелой артиллерией обстреляли Никопольский район
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Российская армия в ночь на 3 января обстреляла Днепропетровскую область. Оккупанты стреляли по Никопольскому району. Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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“Не утихают обстрелы Никопольский район. Дважды за ночь район подвергся атакам русских „Ураганов“ и тяжелой артиллерии. Более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую общину”, — написал Резниченко.
По его словам, спасатели продолжают обследование пораженных территорий — выясняют последствия атак.
Обошлось без пострадавших.
Обстрелы Украины в ночь на 3 января
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