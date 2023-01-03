Оккупанты "Градами" и тяжелой артиллерией обстреляли Никопольский район

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“Не утихают обстрелы Никопольский район. Дважды за ночь район подвергся атакам русских „Ураганов“ и тяжелой артиллерии. Более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую общину”, — написал Резниченко.

По его словам, спасатели продолжают обследование пораженных территорий — выясняют последствия атак.

Обошлось без пострадавших.

Обстрелы Украины в ночь на 3 января

Краматорск в Донецкой области подвергся обстрелу со стороны русской армии. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко в своем Facebook. Он сообщил о ночном обстреле города.

Российская армия обстреляла Дружковку в Донецкой области. Там под обстрел попала ледовая арена. Об этом сообщает директор хоккейного клуба “Донбасс”. Там пострадали два человека. Под вражеский огонь попало и село Яковлевка.

Председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко предупредил местных жителей о работе враждебных реактивных систем залпового огня.