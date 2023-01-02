Удар по місту Дружківка на Донеччині: постраждала льодова арена

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Заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко написав у своєму Telegram-каналі, що "одна ракета вдарила у самому місті, відомо про двох поранених".

"Іншою ракетою завдано удару по селу Яківля", - пише Тимошенко.

Директор хокейного клубу "Донбас", що базується на арені "Альтаїр", підтвердив у своєму Facebook, що будівля постраждала під час обстрілу.

"Льодова арена… це не просто будівля… Це другий будинок для нашого клубу після 2014-го року… Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей… Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні… Це люди, які створювали радість усі 8 років від початку війни… Немає слів…" — йдеться у повідомленні.

Вечірній удар по Краматорському району потрапив в ефір французького телебачення: кореспондент програми Quotidien на телеканалі TMC говорив із ведучим у момент, коли за його спиною пролунав сильний вибух.

Додамо

Краматорськ на Донеччині зазнав обстрілу з боку російської армії. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко у своєму Facebook. Він повідомив про нічний обстріл міста.