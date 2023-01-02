Удар по місту Дружківка на Донеччині: постраждала льодова арена
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російська армія обстріляла Дружківку на Донеччині. Там під обстріл потрапила льодова арена. Про це повідомляє директор хокейного клубу "Донбас", що базується на арені "Альтаїр", передає УНН.
Деталі
Заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко написав у своєму Telegram-каналі, що "одна ракета вдарила у самому місті, відомо про двох поранених".
"Іншою ракетою завдано удару по селу Яківля", - пише Тимошенко.
Директор хокейного клубу "Донбас", що базується на арені "Альтаїр", підтвердив у своєму Facebook, що будівля постраждала під час обстрілу.
"Льодова арена… це не просто будівля… Це другий будинок для нашого клубу після 2014-го року… Це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей… Це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні… Це люди, які створювали радість усі 8 років від початку війни… Немає слів…" — йдеться у повідомленні.
Вечірній удар по Краматорському району потрапив в ефір французького телебачення: кореспондент програми Quotidien на телеканалі TMC говорив із ведучим у момент, коли за його спиною пролунав сильний вибух.
Додамо
Краматорськ на Донеччині зазнав обстрілу з боку російської армії. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко у своєму Facebook. Він повідомив про нічний обстріл міста.