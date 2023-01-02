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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Удар по городу Дружковка в Донецкой области: пострадала ледовая арена

Киев • УНН

 • 869256 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Российская армия обстреляла Дружковку в Донецкой области. Там под обстрел попала ледовая арена. Об этом сообщает директор хоккейного клуба "Донбасс", который базируется на арене "Альтаир", передает УНН.

Удар по городу Дружковка в Донецкой области: пострадала ледовая арена

Детали

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в своем Telegram-канале, что "одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых".

"Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка", - пишет Тимошенко.

Директор хоккейного клуба "Донбасс", который базируется на арене "Альтаир", подтвердил в своем Facebook, что здание пострадало при обстреле.

"Ледовая арена… это не просто здание… Это второй дом для нашего клуба после 2014-го года… - пишет он. - Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… Это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… Нет слов…"

Вечерний удар по Краматорскому району попал в эфир французского телевидения: корреспондент программы Quotidien на телеканале TMC говорил с ведущим в момент, когда за его спиной раздался сильный взрыв.

Добавим

Краматорск в Донецкой области подвергся обстрелу со стороны русской армии. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко в своем Facebook. Он сообщил о ночном обстреле города.

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