Удар по городу Дружковка в Донецкой области: пострадала ледовая арена
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Российская армия обстреляла Дружковку в Донецкой области. Там под обстрел попала ледовая арена. Об этом сообщает директор хоккейного клуба "Донбасс", который базируется на арене "Альтаир", передает УНН.
Детали
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в своем Telegram-канале, что "одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых".
"Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка", - пишет Тимошенко.
Директор хоккейного клуба "Донбасс", который базируется на арене "Альтаир", подтвердил в своем Facebook, что здание пострадало при обстреле.
"Ледовая арена… это не просто здание… Это второй дом для нашего клуба после 2014-го года… - пишет он. - Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… Это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… Нет слов…"
Вечерний удар по Краматорскому району попал в эфир французского телевидения: корреспондент программы Quotidien на телеканале TMC говорил с ведущим в момент, когда за его спиной раздался сильный взрыв.
Добавим
Краматорск в Донецкой области подвергся обстрелу со стороны русской армии. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко в своем Facebook. Он сообщил о ночном обстреле города.