Удар по городу Дружковка в Донецкой области: пострадала ледовая арена

Детали

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в своем Telegram-канале, что "одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых".

"Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка", - пишет Тимошенко.

Директор хоккейного клуба "Донбасс", который базируется на арене "Альтаир", подтвердил в своем Facebook, что здание пострадало при обстреле.

"Ледовая арена… это не просто здание… Это второй дом для нашего клуба после 2014-го года… - пишет он. - Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… Это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… Нет слов…"

Вечерний удар по Краматорскому району попал в эфир французского телевидения: корреспондент программы Quotidien на телеканале TMC говорил с ведущим в момент, когда за его спиной раздался сильный взрыв.

Добавим

Краматорск в Донецкой области подвергся обстрелу со стороны русской армии. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко в своем Facebook. Он сообщил о ночном обстреле города.