Рашисты ночью обстреляли Донецкую область: есть разрушения домов

Цитата

"Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, однако единичные обстрелы зафиксированы на разных участках фронта", - написал он в Telegram.

Детали

По словам главы региона, ситуация в Донецкой области такова:

На Донецком направлении под огонь попала Марьинка. Накануне вечером Авдеевка подверглась массированному артобстрелу старой части, а ночью и утром были единичные прилеты по всему городу - без жертв.

На Горловском направлении 3 человека ранены в Бахмуте. В результате обстрелов в городе загорелась многоэтажка.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, также произошли обстрелы Торского Лиманской громады - там без жертв.

Дополнение

Российские войска 27 декабря обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области.

Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области расстреляли семью из восьми человек - с четырьмя детьми. Инцидент произошел ночью 27 декабря.