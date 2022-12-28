Рашисти вночі обстріляли Донеччину: є руйнування будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Окупаційні війська рф впродовж ночі здійснювали поодинокі обстріли на різних ділянках лінії фронту Донеччини. За попередньою інформацією, внаслідок атак є пошкодження будинки та жертви. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у середу, 28 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, однак поодинокі обстріли зафіксовано на різних ділянках фронту", - написав він в Telegram.
Деталі
За словами очільника регіону, ситуація на Донеччині така:
На Донецькому напрямку під вогонь потрапила Мар'їнка. Напередодні ввечері Авдіївка зазнала масованого артобстрілу старої частини, а вночі та вранці були поодинокі прильоти по всьому місту - без жертв.
На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Бахмуті. Внаслідок обстрілів у місті загорілася багатоповерхівка.
На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, також відбулися обстріли Торського Лиманської громади - там без жертв.
Доповнення
Російські війська 27 грудня обстріляли кілька населених пунктів Донецької області.
У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині розстріляли сім'ю з восьми людей - з чотирма дітьми. Інцидент стався вночі 27 грудня.