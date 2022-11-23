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Рашисты ночью "Градами" обстреляли две общины в Никопольском районе

Рашисты ночью "Градами" обстреляли две общины в Никопольском районе

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о ночных обстрелах в области. Под огнем оказались две общины в Никопольском районе, пишет УНН.

Детали

Ночью оккупанты в очередной раз обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии. Направили свое оружие по двум общинам - Покровской и Марганецкой. Люди не пострадали.

Рашисты выпустили более 30 вражеских снарядов. Предварительно попали по открытым территориям населенных пунктов. Детали обстрелов уточняются.

Напомним

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области. Погиб новорожденный младенец.

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