Рашисты ночью "Градами" обстреляли две общины в Никопольском районе

Детали

Ночью оккупанты в очередной раз обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии. Направили свое оружие по двум общинам - Покровской и Марганецкой. Люди не пострадали.

Рашисты выпустили более 30 вражеских снарядов. Предварительно попали по открытым территориям населенных пунктов. Детали обстрелов уточняются.

Напомним

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил об обстреле родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области. Погиб новорожденный младенец.