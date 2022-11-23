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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Рашисти вночі "Градами" обстріляли дві громади у Нікопольському районі

Рашисти вночі "Градами" обстріляли дві громади у Нікопольському районі

Київ • УНН

 • 288364 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли в області. Під вогнем опинилися дві громади у Нікопольському районі, пише УНН.

Деталі

Вночі окупанти вкотре обстріляли з «Градів» та важкої артилерії. Спрямували свою зброю по двох громадах - Покровській та Марганецькій. Люди не постраждали.

Рашисти випустили понад 30 ворожих снарядів. Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються.

Нагадаємо

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про обстріл пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області. Загинуло новонароджене немовля.

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