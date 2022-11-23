Рашисти вночі "Градами" обстріляли дві громади у Нікопольському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про нічні обстріли в області. Під вогнем опинилися дві громади у Нікопольському районі, пише УНН.
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Вночі окупанти вкотре обстріляли з «Градів» та важкої артилерії. Спрямували свою зброю по двох громадах - Покровській та Марганецькій. Люди не постраждали.
Рашисти випустили понад 30 ворожих снарядів. Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються.
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