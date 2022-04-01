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Рашисты отправляют гражданских из Мелитополя в оккупированный Крым - мэр

Киев • УНН

 • 184053 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российские оккупанты отправляют мирных граждан из Мелитополя в оккупированный Крым и блокируют выезды из города. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил Мелитопольской городской голова Иван Федоров, пишет УНН.

Рашисты отправляют гражданских из Мелитополя в оккупированный Крым - мэр

Цитата

"Они всех отправляют только на Крым. Говорят, туда можно добраться без проблем, но наши люди не хотят ехать в Крым", - отметил Федоров.

Детали

По словам мэра, в городе остается около 70-75 тысяч человек. Оккупанты делают все, чтобы мирные люди не уехали.

"По моим оценкам, в городе остается почти 70-75 тысяч человек. Оккупанты делают все, чтобы они не уехали. Дорога из Запорожья в Мелитополь в обычное время - это час. В моем понимании, в военное время - это 4 часа, но сейчас она занимает двое суток. Оккупанты намеренно все задерживают, чтобы не выпускать людей и оккупировать город", - заявил он.

Дополнение

Во временно захваченном российскими захватчиками Мелитополе все директора школ написали заявления на увольнение и показали, что не намерены работать с оккупантами.

Также мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что некоторые главы ОСМД ищут жилье для оккупантов. Для этого главы объединений совладельцев многоквартирных домов составляют списки тех, кто покинул город.

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