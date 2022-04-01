Рашисти відправляють цивільних з Мелітополя в окупований Крим - мер

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"Вони всіх відправляють лише на Крим. Кажуть, туди можна добратися без проблем, але наші люди не хочуть їхати в Крим", – зазначив Федоров.

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За словами мера, у місті залишається близько 70-75 тисяч осіб. Окупанти роблять все, щоб мирні люди не виїхали.

"За моїми оцінками, у місті залишається майже 70-75 тисяч осіб. Окупанти роблять все, щоб вони не виїхали. Дорога із Запоріжжя до Мелітополя у звичайний час - це година. В моєму розумінні, у воєнний час - це 4 години, але зараз вона займає дві доби. Окупанти навмисно все затримують, щоб не випускати людей та окупувати місто", - заявив він.

Доповнення

У тимчасово захопленому російськими загарбниками Мелітополі всі директори шкіл написали заяви на звільнення та показали, що не мають намір працювати з окупантами.

Також мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що деякі голови ОСББ шукають житло для окупантів. Для цього голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків складають списки тих, хто залишив місто.



