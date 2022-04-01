Рашисти відправляють цивільних з Мелітополя в окупований Крим - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти відправляють мирних громадян з Мелітополя в окупований Крим та блокують виїзди з міста. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив Мелітопольській міський голова Іван Федоров, пише УНН.
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"Вони всіх відправляють лише на Крим. Кажуть, туди можна добратися без проблем, але наші люди не хочуть їхати в Крим", – зазначив Федоров.
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За словами мера, у місті залишається близько 70-75 тисяч осіб. Окупанти роблять все, щоб мирні люди не виїхали.
"За моїми оцінками, у місті залишається майже 70-75 тисяч осіб. Окупанти роблять все, щоб вони не виїхали. Дорога із Запоріжжя до Мелітополя у звичайний час - це година. В моєму розумінні, у воєнний час - це 4 години, але зараз вона займає дві доби. Окупанти навмисно все затримують, щоб не випускати людей та окупувати місто", - заявив він.
Доповнення
У тимчасово захопленому російськими загарбниками Мелітополі всі директори шкіл написали заяви на звільнення та показали, що не мають намір працювати з окупантами.
Також мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що деякі голови ОСББ шукають житло для окупантів. Для цього голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків складають списки тих, хто залишив місто.