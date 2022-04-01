У Мелітополі директори шкіл відмовилися йти на співпрацю з окупантами та написали заяви на звільнення

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"Сьогодні було схвалено складне, але абсолютно правильне рішення: усі без винятку директори шкіл написали заяви на звільнення на знак протесту і небажання працювати з окупантами", – сказав Федоров.

Також він звернувся до Галини Данильченко, яку російські загарбники призначили "в.о. міського голови", з проханням не робити з дітей "живий щит" чи заручників.

Нагадаємо

У Мелітополі окупанти почали "полювання" на тих, хто не хоче підкорятися окупантам.