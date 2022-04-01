У Мелітополі директори шкіл відмовилися йти на співпрацю з окупантами та написали заяви на звільнення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У тимчасово захопленому російськими загарбниками Мелітополі всі директори шкіл написали заяви на звільнення та показали, що не мають намір працювати з окупантами. Про це розповів міський голова Іван Федоров у Facebook, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні було схвалено складне, але абсолютно правильне рішення: усі без винятку директори шкіл написали заяви на звільнення на знак протесту і небажання працювати з окупантами", – сказав Федоров.
Також він звернувся до Галини Данильченко, яку російські загарбники призначили "в.о. міського голови", з проханням не робити з дітей "живий щит" чи заручників.
Нагадаємо
У Мелітополі окупанти почали "полювання" на тих, хто не хоче підкорятися окупантам.