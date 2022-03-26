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У Мелітополі окупанти почали "полювання" на тих, хто не хоче підкорятися окупантам

Київ • УНН

 • 171381 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram повідомляє, що У Мелітополі окупанти почали полювання на тих, хто не хоче підкорятися окупаційній владі. Про це інформує УНН.

У Мелітополі окупанти почали "полювання" на тих, хто не хоче підкорятися окупантам

Цитата

"У Мелітополі окупанти почали полювання на тих, хто не хоче підкорятися загарбникам. Так, представники російської комендатури міста збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, "де живуть фашисти". Під поняття "фашисти" підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь - це росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу єдиною легітимною", - йдеться у повідомленні.

До того ж, журналісти, що продовжують працювати на окупованих територіях області, отримують погрози і вимоги перестати працювати на користь України. Терористи залякують представників медіа тюремним ув'язненням за статтею “Тероризм” УК РФ в разі продовження інформаційної діяльності видань.

Окупаційні війська вторглися і до Кирилівки.

"До селища Кирилівка сьогодні приїхали військові російської федерації і представилися мешканцям та місцевій владі як "військова комендатура міста Мелітополя", після чого запропонували "співпрацю". Голова Кирилівської селищної ради від “пропозиції” відмовився та скерував окупантів у всім відомому напрямку", повідомили в ОВА.

Додамо

Самопроголошена "керівниця" Мелітополя заборонила видавати гуманітарну допомогу в місті. Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина, де усе зберігається, заблокована окупантами зі зброєю.

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