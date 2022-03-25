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Самопроголошена "керівниця" Мелітополя заборонила видавати гуманітарну допомогу в місті

Київ • УНН

 • 138273 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Самопроголошена "керівниця" окупаційної адміністрації Мелітополя видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу мешканцям Мелітополя, що її доставили у місто. Про це у Facebook повідомив міський голова Іван Федоров, пише УНН.

Самопроголошена "керівниця" Мелітополя заборонила видавати гуманітарну допомогу в місті

Деталі

Так, зі слів Федорова, раніше вдалося доставити до Мелітополя дуже велику партію гуманітарної допомоги - 13 тон продуктів харчування, 2 тони дитячого харчування, медикаменти.

Вся гуманітарна допомога вже розвантажена у пожежній частині по вул. Героїв Сталінграду.

Цитата

“Погана новина - самопроголошений керівник окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти гуманітарну допомогу для її розповсюдження нам не дають”, - зазначив міський голова.

З його слів, окупаційна влада, ймовірно, планує частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб її реалізувати за готівку. Частину - нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії окупанта.

“Хочу звернутися до Галини Вікторівни: ви свідомо зрадили Україну, перейшли на бік ворога! А зараз своїми діями ви свідомо зраджуєте всіх мелітопольців, які тижнями чекали на допомогу”, - наголосив мер міста.

Нагадаємо

Як писав УНН, гуманітарна ситуація в Мелітополі стрімко погіршується.

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