Самопроголошена "керівниця" Мелітополя заборонила видавати гуманітарну допомогу в місті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Самопроголошена "керівниця" окупаційної адміністрації Мелітополя видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу мешканцям Мелітополя, що її доставили у місто. Про це у Facebook повідомив міський голова Іван Федоров, пише УНН.
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Так, зі слів Федорова, раніше вдалося доставити до Мелітополя дуже велику партію гуманітарної допомоги - 13 тон продуктів харчування, 2 тони дитячого харчування, медикаменти.
Вся гуманітарна допомога вже розвантажена у пожежній частині по вул. Героїв Сталінграду.
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“Погана новина - самопроголошений керівник окупаційної адміністрації Галина Данильченко видала особистий наказ заборонити видавати гуманітарну допомогу. Пожежна частина заблокована окупантами зі зброєю. Вивезти гуманітарну допомогу для її розповсюдження нам не дають”, - зазначив міський голова.
З його слів, окупаційна влада, ймовірно, планує частину гуманітарної допомоги викрасти, щоб її реалізувати за готівку. Частину - нагодувати своїх проросійських прихильників та військовослужбовців армії окупанта.
“Хочу звернутися до Галини Вікторівни: ви свідомо зрадили Україну, перейшли на бік ворога! А зараз своїми діями ви свідомо зраджуєте всіх мелітопольців, які тижнями чекали на допомогу”, - наголосив мер міста.
Нагадаємо
Як писав УНН, гуманітарна ситуація в Мелітополі стрімко погіршується.