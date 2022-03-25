Самопровозглашенная "руководительница" Мелитополя запретила выдавать гуманитарную помощь в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Самопровозглашенная "руководительница" оккупационной администрации Мелитополя издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь жителям Мелитополя, которые ее доставили в город. Об этом в Facebook сообщил городской голова Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
Так, со слов Федорова, ранее удалось доставить в Мелитополь очень большую партию гуманитарной помощи - 13 тонн продуктов питания, 2 тонны детского питания, медикаменты.
Вся гуманитарная помощь уже разгружена в пожарной части по ул. Героев Сталинграда.
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“Плохая новость - самопровозглашенный руководитель оккупационной администрации Галина Данильченко выдала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь. Пожарная часть заблокирована оккупантами с оружием. Вывезти гуманитарную помощь для ее распространения нам не дают”, - отметил городской голова.
По его словам, оккупационные власти, вероятно, планируют часть гуманитарной помощи похитить, чтобы ее реализовать за наличные. Часть - накормить своих пророссийских сторонников и военнослужащих армии оккупанта.
“Хочу обратиться к Галине Викторовне: вы сознательно предали Украину, перешли на сторону врага! А сейчас своими действиями вы сознательно предаете всех мелитопольцев, которые неделями ждали помощи", - подчеркнул мэр города.
Напомним
Как писал УНН, гуманитарная ситуация в Мелитополе стремительно ухудшается.