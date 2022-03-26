В Мелитополе оккупанты начали "охоту" на тех, кто не хочет подчиняться оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 Марта. УНН.Запорожская областная военная администрация в Telegram сообщает, что В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться оккупационным властям. Об этом информирует УНН.
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"В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Так, представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том"где живут фашисты". Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь - это россия, сохраняет демонстрирует ли флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинскую власть единственной легитимной", - говорится в сообщении.
К тому же, журналисты, продолжающие работать на оккупированных территориях области, получают угрозы и требования перестать работать в пользу Украины. Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением по статье “Терроризм” УК РФ в случае продолжения информационной деятельности изданий.
Оккупационные войска вторглись и в Кирилловку.
"До поселка Кирилловка сегодня приехали военные российской федерации и представились жителям и местным властям как "военная комендатура города Мелитополя", после чего предложили "сотрудничество". Председатель Кирилловского поселкового совета от” предложения" отказался и направил оккупантов во всем известном направлении", сообщили в ОВА.
Добавим
Самопровозглашенная "руководительница" Мелитополя запретила выдавать гуманитарную помощь в городе. Галина Данильченко издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь. Пожарная часть, где все хранится, заблокирована оккупантами с оружием.