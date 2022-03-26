В Мелитополе оккупанты начали "охоту" на тех, кто не хочет подчиняться оккупантам

Цитата

"В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Так, представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том"где живут фашисты". Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь - это россия, сохраняет демонстрирует ли флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинскую власть единственной легитимной", - говорится в сообщении.

К тому же, журналисты, продолжающие работать на оккупированных территориях области, получают угрозы и требования перестать работать в пользу Украины. Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением по статье “Терроризм” УК РФ в случае продолжения информационной деятельности изданий.

Оккупационные войска вторглись и в Кирилловку.

"До поселка Кирилловка сегодня приехали военные российской федерации и представились жителям и местным властям как "военная комендатура города Мелитополя", после чего предложили "сотрудничество". Председатель Кирилловского поселкового совета от” предложения" отказался и направил оккупантов во всем известном направлении", сообщили в ОВА.

Добавим

Самопровозглашенная "руководительница" Мелитополя запретила выдавать гуманитарную помощь в городе. Галина Данильченко издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь. Пожарная часть, где все хранится, заблокирована оккупантами с оружием.