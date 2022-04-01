В Мелитополе директора школ отказались идти на сотрудничество с оккупантами и написали заявления на увольнение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Во временно захваченном российскими оккупантами Мелитополе все директора школ написали заявления на увольнение и показали, что не намерены работать с захватчиками. Об этом рассказал городской голова Иван Федоров в Facebook, передает УНН.
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"Сегодня было принято сложное, но абсолютно правильное решение: все без исключения директоры школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелание работать с оккупантами", - сказал Федоров.
Также он обратился к Галине Данильченко, которую российские захватчики назначили "и. о. городского головы", с просьбой не делать из детей "живой щит" или заложников.
Напомним
В Мелитополе оккупанты начали "охоту" на тех, кто не хочет подчиняться оккупантам.