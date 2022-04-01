В Мелитополе директора школ отказались идти на сотрудничество с оккупантами и написали заявления на увольнение

Цитата

"Сегодня было принято сложное, но абсолютно правильное решение: все без исключения директоры школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелание работать с оккупантами", - сказал Федоров.

Также он обратился к Галине Данильченко, которую российские захватчики назначили "и. о. городского головы", с просьбой не делать из детей "живой щит" или заложников.

Напомним

В Мелитополе оккупанты начали "охоту" на тех, кто не хочет подчиняться оккупантам.