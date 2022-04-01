Деякі голови ОСББ у Мелітополі складають для російських окупантів список покинутих квартир - мер

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"Деякі старші по домівках вирішили взаємодіяти з окупантами: складають списки квартир у своїх будинках і розписують, де жили українські військовослужбовці, де жили чиновники, де ніхто не живе, тому що люди поїхали. І окупанти, військовослужбовці росії займають ці квартири", - сказав міський голова.

Він наголосив, що українська міська влада фіксує, хто співпрацює з російськими окупантами. За його словами, їм не вдасться піти від кримінальної відповідальності. Поліція Запорізької області вже порушила кримінальну справу за цими фактами.

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