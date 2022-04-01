Деякі голови ОСББ у Мелітополі складають для російських окупантів список покинутих квартир - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що деякі голови ОСББ шукають житло для окупантів. Для цього голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків складають списки тих, хто залишив місто. Про це Федоров повідомив у Facebook, передає УНН.
Цитата
"Деякі старші по домівках вирішили взаємодіяти з окупантами: складають списки квартир у своїх будинках і розписують, де жили українські військовослужбовці, де жили чиновники, де ніхто не живе, тому що люди поїхали. І окупанти, військовослужбовці росії займають ці квартири", - сказав міський голова.
Він наголосив, що українська міська влада фіксує, хто співпрацює з російськими окупантами. За його словами, їм не вдасться піти від кримінальної відповідальності. Поліція Запорізької області вже порушила кримінальну справу за цими фактами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перед відходом російські окупанти пограбували ЧАЕС: вкрали кавоварки, чайники та комп'ютери.