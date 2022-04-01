Некоторые главы ОСМД в Мелитополе составляют для российских оккупантов список заброшенных квартир - мэр

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"Некоторые старшие по домам решили взаимодействовать с оккупантами: составляют списки квартир в своих домах и расписывают, где жили украинские военнослужащие, где жили чиновники, где никто не живет, потому что люди уехали. И оккупанты, военнослужащие россии занимают эти квартиры", - сказал городской голова.

Он подчеркнул, что украинская городская власть фиксирует, кто сотрудничает с российскими оккупантами. По его словам, им не удастся уйти от уголовной ответственности. Полиция Запорожской области уже возбудила уголовное дело по этим фактам.

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