Рашисты ударили по району ХТЗ в Харькове - городской голова

Цитата

"Дневные обстрелы района ХТЗ. Прошу всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите свою жизнь", - написал Терехов.

Ранее

Ранее харьковчане сообщали о мощном взрыве в городе, а также сообщали о столбе черного дыма.

Напомним

По Харькову с ночи российские оккупанты выпустили более пяти ракет ЗРК С-300.