Рашисты ударили по району ХТЗ в Харькове - городской голова
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Район ХТЗ в Харькове сегодня днем попал под обстрел рашистов. Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
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"Дневные обстрелы района ХТЗ. Прошу всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите свою жизнь", - написал Терехов.
Ранее
Ранее харьковчане сообщали о мощном взрыве в городе, а также сообщали о столбе черного дыма.
Напомним
По Харькову с ночи российские оккупанты выпустили более пяти ракет ЗРК С-300.