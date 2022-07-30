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14 марта, 19:57 • 100538 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 114588 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 106195 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 137269 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137506 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112712 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106416 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92684 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111393 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136798 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

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Рашисты ударили по району ХТЗ в Харькове - городской голова

Рашисты ударили по району ХТЗ в Харькове - городской голова

Киев • УНН

 • 249631 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Район ХТЗ в Харькове сегодня днем попал под обстрел рашистов. Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Цитата

"Дневные обстрелы района ХТЗ. Прошу всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите свою жизнь", - написал Терехов.

Ранее

Ранее харьковчане сообщали о мощном взрыве в городе, а также сообщали о столбе черного дыма.

Напомним

По Харькову с ночи российские оккупанты выпустили более пяти ракет ЗРК С-300.

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