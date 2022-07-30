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По Харкову з ночі випустили понад п'ять ракет С-300: голова ОВА показав наслідки

По Харкову з ночі випустили понад п'ять ракет С-300: голова ОВА показав наслідки

Київ • УНН

 • 176754 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. По Харкову з ночі російські окупанти випустили понад п'ять ракет ЗРК С-300, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, показавши наслідки ударів, пише УНН.

Цитата

"Наслідки ударів по Харкову. Масштабна пожежа в училищі Слобідського району та вирва у Новобаварському районі. Постраждалих немає. За попередніми даними правоохоронців, вночі та зранку по місту випустили понад 5 ракет ЗРК С-300", - зазначив Синєгубов у Telegram.

Деталі

При цьому мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що "по училищу випустили аж три ракети". "Центральний корпус знищено, пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися, за що їм велике дякую", - зазначив Терехов у Telegram, також показавши фото.

"Другий приліт у районі Холодної гори - у землю. Ніхто не постраждав, нічого не зруйновано, лише шибки у прилеглих будинках повилітали", - додав мер міста.

Доповнення

У Харкові окупанти завдали удари по Слобідському та Новобаварському районах.

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