По Харкову з ночі випустили понад п'ять ракет С-300: голова ОВА показав наслідки

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"Наслідки ударів по Харкову. Масштабна пожежа в училищі Слобідського району та вирва у Новобаварському районі. Постраждалих немає. За попередніми даними правоохоронців, вночі та зранку по місту випустили понад 5 ракет ЗРК С-300", - зазначив Синєгубов у Telegram.

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При цьому мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що "по училищу випустили аж три ракети". "Центральний корпус знищено, пожежа була велика, але наші рятувальники впоралися, за що їм велике дякую", - зазначив Терехов у Telegram, також показавши фото.

"Другий приліт у районі Холодної гори - у землю. Ніхто не постраждав, нічого не зруйновано, лише шибки у прилеглих будинках повилітали", - додав мер міста.

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У Харкові окупанти завдали удари по Слобідському та Новобаварському районах.