У Харкові окупанти завдали удари по Слобідському та Новобаварському районах, - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про нічні обстріли міста. Під обстріли потрапили Слобідський та Новобаварський райони. Про це інформує УНН.
Деталі
Близько 3 години наслідок обстрілу училища зруйнована будівля центрального корпусу та спортивної зали, виникла пожежа.
Близько 5-тої годині окупанти влучили в землю біля раніше зруйнованої будівлі. Попередньо - постраждалих немає. За даними Штабу оборони Харкова, росіяни влучали ракетами С-300.
Обстріли по Харківській області
По області протягом доби окупанти завдали удари по Чугуївському, Ізюмському, Харківькому, Богодухівському районах. Через обстріли виникали пожежі на об’єктах критичної інфраструктури, підприємтсвах, будинках, складах, господарчих спорудах.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілів протягом доби госпіталізували 50-річну жінку в Харківському районі.
- У Чугуївському районі в Новопокровські громаді горів склад металоконструкцій.
- В Ізюмському - від артобстрілів виникла масштабна пожежа на підприємстві. Рятувальники працювали у посиленому режимі.
У Барвінківській громаді теж виникали пожежі на відкритих територіях. У Балаклійській унаслідок обстрілу приватного домоволодіння горів дах будинку.
- У Харківському районі у Дергачах горіла господарча споруда, гараж та автомобіль.
- У Богодухівському районі у смт Золочів. Внаслідок обстрілу горіло поле з пшеницею на площі 3 га.
Велика подяка усім службам Харківщини, правоохоронцям, які цілодобово працюють, ліквідовують та фіксують наслідки російського терору.
Мужньо тримають позиції наші військові. Збройні Сили України вчергове відбили штурм росіян в районі Бражківки, що в Ізюмському районі.
Нагадаємо
Окупанти "градами" обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду 80 разів: близько 1 000 людей без світла.