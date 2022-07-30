Окупанти "градами" обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду 80 разів: близько 1 000 людей без світла

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Російські війська кілька разів накрили його вогнем з «Градів». Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду до 80 снарядів.

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"У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики", - повідомив Резніченко.

Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин.

Попередньо, люди не постраждали.

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