Окупанти "градами" обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду 80 разів: близько 1 000 людей без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли області. Понад 80 "прильотів" прийшлося на Нікополь та Червоногригорівську громаду, передає УНН.
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Російські війська кілька разів накрили його вогнем з «Градів». Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду до 80 снарядів.
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"У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики", - повідомив Резніченко.
Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин.
Попередньо, люди не постраждали.
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