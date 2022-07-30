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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти "градами" обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду 80 разів: близько 1 000 людей без світла

Окупанти "градами" обстріляли Нікополь та Червоногригорівську громаду 80 разів: близько 1 000 людей без світла

Київ • УНН

 • 100687 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли області. Понад 80 "прильотів" прийшлося на Нікополь та Червоногригорівську громаду, передає УНН.

Деталі

Російські війська кілька разів накрили його вогнем з «Градів». Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду до 80 снарядів.

Цитата

"У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики", - повідомив Резніченко.

Є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин.

Попередньо, люди не постраждали.

Нагадаємо

Окупанти вночі двічі обстріляли Харків.

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