Окупанти вночі двічі обстріляли Харків, - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про нічний обстріл міста. Вороги обстріляли місто двічі. Про це інформує УНН.
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Окупанти двічі обстріляли Харків.
Близько третьої ночі був перший "приліт" у Слобідському районі міста. Ворог поцілив у будівлю одного із вищих навчальних закладів Харкова. Там спалахнула пожежа. Вогонь гасять місцеві рятувальники та розбирають завали.
Другий приліт відбувся о четвертій ранку. Інформація уточнюється.
Наразі даних про постраждалих немає.
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