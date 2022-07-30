Оккупанты ночью дважды обстреляли Харьков, - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о ночном обстреле города. Враги обстреляли город дважды. Об этом информирует УНН.
Цитата
Оккупанты дважды обстреляли Харьков.
Около трех ночи был первый "прилет" в Слободском районе города. Враг попал в здание одного из высших учебных заведений Харькова. Там вспыхнул пожар. Огонь тушат местные спасатели и разбирают завалы.
Второй прилет состоялся в четыре утра. Информация уточняется.
Пока данных о пострадавших нет.
Напомним
Председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил о ночном обстреле города.