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Оккупанты ночью дважды обстреляли Харьков, - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о ночном обстреле города. Враги обстреляли город дважды. Об этом информирует УНН.

Цитата

Оккупанты дважды обстреляли Харьков.

Около трех ночи был первый "прилет" в Слободском районе города. Враг попал в здание одного из высших учебных заведений Харькова. Там вспыхнул пожар. Огонь тушат местные спасатели и разбирают завалы.

Второй прилет состоялся в четыре утра. Информация уточняется.

Пока данных о пострадавших нет.

Напомним

Председатель Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил о ночном обстреле города.

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