Оккупанты "градами" обстреляли Никополь и Красногригорьевскую общину 80 раз: около 1 000 человек без света

Детали

Российские войска несколько раз накрыли его огнем из «градов». Направили на ночной Никополь и Красногригорьевскую общину в 80 снарядов.

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"В Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведено из строя электросеть. До 1 000 человек остались без света. На месте работают электричества", - сообщил Резниченко.

Есть разрушение на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Пожарные усмиряли пламенем’я несколько часов.

Предварительно, люди не пострадали.

Напомним

Оккупанты ночью дважды обстреляли Харьков.