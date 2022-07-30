Оккупанты "градами" обстреляли Никополь и Красногригорьевскую общину 80 раз: около 1 000 человек без света
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах области. Более 80 "прилетов" пришлось на Никополь и Красногригорьевскую общину, передает УНН.
Детали
Российские войска несколько раз накрыли его огнем из «градов». Направили на ночной Никополь и Красногригорьевскую общину в 80 снарядов.
Цитата
"В Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведено из строя электросеть. До 1 000 человек остались без света. На месте работают электричества", - сообщил Резниченко.
Есть разрушение на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Пожарные усмиряли пламенем’я несколько часов.
Предварительно, люди не пострадали.
Напомним
Оккупанты ночью дважды обстреляли Харьков.