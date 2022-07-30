В Харькове оккупанты нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам, - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о ночных обстрелах города. Под обстрелы попали Слободской и Новобаварский районы. Об этом сообщает УНН.
Детали
Около 3 часов в результате обстрела училища разрушено здание центрального корпуса и спортивного зала, возник пожар.
Около 5 часов оккупанты попали в землю возле ранее разрушенного здания. Предварительно – пострадавших нет. По данным Штаба обороны Харькова, россияне попадали ракетами С-300.
Обстрелы по Харьковской области
По области в течение суток оккупанты нанесли удары по Чугуевскому, Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому районам. Из-за обстрелов возникали пожары на объектах критической инфраструктуры, предприятиях, домах, складах, хозяйственных сооружениях.
По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов в течение суток госпитализировали 50-летнюю женщину в Харьковском районе.
– В Чугуевском районе в Новопокровской общине горел состав металлоконструкций.
– в Изюмском – от артобстрелов возник масштабный пожар на предприятии. Спасатели работали в усиленном режиме.
В Барвенковской общине тоже возникали пожары на открытых территориях. В Балаклейской в результате обстрела частного домовладения горела крыша дома.
– В Харьковском районе в Дергачах горела хозяйственная постройка, гараж и автомобиль.
– в Богодуховском районе в пгт Золочев. В результате обстрела горело поле с пшеницей на площади 3 га.
Большое спасибо всем службам Харьковской области, правоохранителям, которые круглосуточно работают, ликвидируют и фиксируют последствия российского террора.
Мужественно держат позиции наши военные. Вооруженные Силы Украины в очередной раз отразили штурм россиян в районе Бражковки в Изюмском районе.
Напомним
Оккупанты "градами" обстреляли Никополь и Красногригорьевскую общину 80 раз: около 1 000 человек без света.