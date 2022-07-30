В Харькове оккупанты нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам, - ОВА

ukru
09:00 • 17127 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 106738 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 120595 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 109694 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 139986 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139193 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113639 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107011 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93414 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111486 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 75729 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 65606 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 43741 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 53829 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 41885 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 17127 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 32416 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 237443 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 267383 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 204343 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 106738 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102124 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119990 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122403 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129623 просмотра
Актуальное
В Харькове оккупанты нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам, - ОВА

В Харькове оккупанты нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам, - ОВА

Киев • УНН

 • 151761 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о ночных обстрелах города. Под обстрелы попали Слободской и Новобаварский районы. Об этом сообщает УНН.

Детали

Около 3 часов в результате обстрела училища разрушено здание центрального корпуса и спортивного зала, возник пожар.

Около 5 часов оккупанты попали в землю возле ранее разрушенного здания. Предварительно – пострадавших нет. По данным Штаба обороны Харькова, россияне попадали ракетами С-300.

Обстрелы по Харьковской области

По области в течение суток оккупанты нанесли удары по Чугуевскому, Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому районам. Из-за обстрелов возникали пожары на объектах критической инфраструктуры, предприятиях, домах, складах, хозяйственных сооружениях.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов в течение суток госпитализировали 50-летнюю женщину в Харьковском районе.

– В Чугуевском районе в Новопокровской общине горел состав металлоконструкций.

– в Изюмском – от артобстрелов возник масштабный пожар на предприятии. Спасатели работали в усиленном режиме.

В Барвенковской общине тоже возникали пожары на открытых территориях. В Балаклейской в ​​результате обстрела частного домовладения горела крыша дома.

– В Харьковском районе в Дергачах горела хозяйственная постройка, гараж и автомобиль.

– в Богодуховском районе в пгт Золочев. В результате обстрела горело поле с пшеницей на площади 3 га.

Большое спасибо всем службам Харьковской области, правоохранителям, которые круглосуточно работают, ликвидируют и фиксируют последствия российского террора.

Мужественно держат позиции наши военные. Вооруженные Силы Украины в очередной раз отразили штурм россиян в районе Бражковки в Изюмском районе.

Напомним

Оккупанты "градами" обстреляли Никополь и Красногригорьевскую общину 80 раз: около 1 000 человек без света.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы