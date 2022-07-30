По Харькову с ночи выпустили более пяти ракет С-300: глава ОВА показал последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. По Харькову с ночи российские оккупанты выпустили более пяти ракет ЗРК С-300, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, показав последствия ударов, пишет УНН.
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"Последствия ударов по Харькову. Масштабный пожар в училище Слободского района и воронка в Новобаварском районе. Пострадавших нет. По предварительным данным правоохранителей, ночью и утром по городу выпустили более 5 ракет ЗРК С-300", - отметил Синегубов в Telegram.
Детали
При этом мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что "по училищу выпустили аж три ракеты". "Центральный корпус уничтожен, пожар был крупный, но наши спасатели справились, за что им огромное спасибо", - отметил Терехов в Telegram, также показав фото.
"Второй прилет в районе Холодной горы пришелся в землю. Никто не пострадал, ничего не разрушено, только стекла в близлежащих домах повылетали", - добавил мэр города.
Дополнение
В Харькове оккупанты нанесли удары по Слободскому и Новобаварскому районам.