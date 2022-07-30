Рашисти вдарили по району ХТЗ у Харкові - міський голова

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"Денні обстріли району ХТЗ. Прошу всіх бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть своє життя", - написав Терехов.

Раніше

Раніше харків'яни повідомляли про потужний вибух у місті, а також повідомляли про стовп чорного диму.

Нагадаємо

По Харкову з ночі російські окупанти випустили понад п'ять ракет ЗРК С-300.