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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22585 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 66058 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 111151 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 162963 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 161429 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 165078 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 144311 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114151 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 107286 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 300779 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Рашисти вдарили по району ХТЗ у Харкові - міський голова

Рашисти вдарили по району ХТЗ у Харкові - міський голова

Київ • УНН

 • 249634 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Район ХТЗ у Харкові сьогодні вдень потрапив під обстріл рашистів. Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

Цитата

"Денні обстріли району ХТЗ. Прошу всіх бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть своє життя", - написав Терехов.

Раніше

Раніше харків'яни повідомляли про потужний вибух у місті, а також повідомляли про стовп чорного диму.

Нагадаємо

По Харкову з ночі російські окупанти випустили понад п'ять ракет ЗРК С-300.

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