У Харкові пролунав вибух: користувачі помітили стовп чорного диму

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Користувачі відзначають, у Харкові не була оголошена повітряна тривога, коли пролунав вибух.

У Telegram-каналах не виключають можливого "прильоту".

Наразі є низка фото із чорним стовпом диму, який видно з різних районів міста. Тож не виключено, що після вибуху почалася пожежа.

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