У Харкові пролунав вибух: користувачі помітили стовп чорного диму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Потужний вибух пролунав у Харкові. Як повідомляють користувачі соцмереж та Telegram-канали, у небо піднімається стовп чорного диму, передає УНН.
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Користувачі відзначають, у Харкові не була оголошена повітряна тривога, коли пролунав вибух.
У Telegram-каналах не виключають можливого "прильоту".
Наразі є низка фото із чорним стовпом диму, який видно з різних районів міста. Тож не виключено, що після вибуху почалася пожежа.
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