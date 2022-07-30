В Харькове раздался взрыв: пользователи заметили столб черного дыма
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Мощный взрыв прогремел в Харькове. Как сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, в небо поднимается столб черного дыма, передает УНН.
Детали
Пользователи отмечают, что в Харькове не была объявлена воздушная тревога, когда раздался взрыв.
В Telegram-каналах не исключают возможного "прилета".
В настоящее время есть ряд фото с черным столбом дыма, который виден из разных районов города. Не исключено, что после взрыва начался пожар.
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