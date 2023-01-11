рашисты обстреляли объект критической инфраструктуры на Херсонщине: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. рашисты обстреляли объект критической инфраструктуры в селе Никольское, Херсонская область. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич и добавил, что в результате обстрела есть раненые, передает УНН.
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"рашисты обстреляли объект критической инфраструктуры в селе Никольское Дарьевской громады.
Объект получил повреждения. Из-за этой российской атаки три человека получили ранения различной степени тяжести", - написал Янушевич.
Добавим
По его словам, пострадавших доставят в больницу, где они получат необходимую помощь.
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Напомним
В Херсоне с 20 ноября количество вражеских "прилетов" достигло 1 223, погибло 65 человек, пострадало 160.