рашисты обстреляли объект критической инфраструктуры на Херсонщине: есть раненые

Цитата

"рашисты обстреляли объект критической инфраструктуры в селе Никольское Дарьевской громады.

Объект получил повреждения. Из-за этой российской атаки три человека получили ранения различной степени тяжести", - написал Янушевич.

Добавим

По его словам, пострадавших доставят в больницу, где они получат необходимую помощь.

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Напомним

В Херсоне с 20 ноября количество вражеских "прилетов" достигло 1 223, погибло 65 человек, пострадало 160.