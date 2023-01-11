рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури на Херсонщині: є поранені

КИЇВ. 11 січня. УНН. рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у селі Микільське, Херсонська область. Про це повдіомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич і додав, що у результаті обстрілу є поранені, передає УНН.