рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури на Херсонщині: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у селі Микільське, Херсонська область. Про це повдіомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич і додав, що у результаті обстрілу є поранені, передає УНН.
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"рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у селі Микільське Дарʼївської громади.
Об'єкт зазнав пошкоджень. Через цю російську атаку троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості", - написав Янушевич.
Додамо
За його словами, постраждалих доправлять у лікарню, де вони отримають необхідну допомогу.
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Нагадаємо
У Херсоні з 20 листопада кількість ворожих "прильотів" сягнула 1 223, загинуло 65 людей, постраждало 160.