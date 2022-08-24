Рашисты пытались установить контроль над Песками и Невельским: понесли потери и отошли
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Оккупанты наступательными и штурмовыми действиями в очередной раз оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское. Как сообщили в Генеральном штабе, успеха не имели, передает УНН.
Детали
На Славянском направлении огнем ствольной и реактивной артиллерии противник влиял на районы Славянска, Долины, Бражковки, Богородичного, Краснополья, Константиновки и Дибровного. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки.
На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Северска, Григорьевки, Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.
На Бахмутском направлении обстрелам из ствольной и реактивной артиллерии противника подверглись районы населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Бахмутское, Майорск, Шумы, Зайцево, Васюковка, Кодема, Белогоровка и Яковлевка. Ударами авиации враг пытался разрушить важные объекты в районах Соледар и Бахмут.
Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское и Кодема. Получили отпор и ретировались.
На Авдеевском направлении враг задействовал ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов недалеко от Авдеевки, Александрополя, Опросного, Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки и Невельского. Авиационные удары противника получили районы населенных пунктов Марьинка, Александрополь и Водяное.
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"Наступательными и штурмовыми действиями, в который раз оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское. Успеха не имели, традиционно понесли потери и отошли", - сообщили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 45,7 тыс. человек, 1924 танков, 199 вертолетов и сотен единиц военной техники.